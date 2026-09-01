محمد رمضان يستعرض تفاصيل من حياته اليومية: نزلتلكم 20 بوست في بوست واحد

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه لحظات وتفاصيل من حياته اليومية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر محمد رمضان عددًا من الفيديوهات والصور المختلفة، وعلق عليها: "علشان (رمضان كريم) نزلتلكم 20 بوست في بوست واحد، وقولولي البوست رقم كام عجبكم أكتر علشان أكتر لكم منه".

فى جانب آخر، دشن الفنان محمد رمضان توقيعه الرسمى الجديد عبر حسابه على «إنستجرام»، تحت شعار «أثق فى الله.. مصري»، بالتزامن مع استعداده لجولة فنية عالمية خلال الفترة المقبلة.

ويحمل التوقيع الجديد عددًا من الرموز المرتبطة بهوية محمد رمضان، حيث تتضمن عبارة «أثق فى الله» إلى جانب إشارة التوحيد، بينما تأتى كلمة «مصري» مصحوبة برمزى الدم والنسر، فى إشارة إلى اعتزازه بهويته وانتمائه إلى مصر.

ويأتى تدشين التوقيع الجديد بالتزامن مع النشاط الفنى الذى شهده صيف محمد رمضان خلال عام 2026، ومنه حفلاه فى العلمين الجديدة، ورأس البر، واللذان شهدا حضورًا جماهيريًا وتفاعلًا من الجمهور.