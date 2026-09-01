كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين قبل زيارة الرئيس الصيني لمصر؟

كشف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن العلاقات المصرية الصينية مستمرة وتنمو في إطار من الشراكة الدائمة؛ حيث إن العلاقات لا تعد بأرقام الزيارات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 21 % مقارنة بالعام الماضي.



وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى 11.3 مليار دولار وهذا رقم غير قليل وهناك استهداف لزيادته بطريقة أو بأخرى، موضحًا أن الفارق بين الصادرات والواردات لصالح الصين.



وأكد أن الشارع المصري يشهد تحرك عدد ضخم من السيارات الصينية التي أصبحت تحظى بسمعة طيبة فيما يتعلق بحفاظها على البيئة، حيث إن الصين متقدمة في السيارات الكهربائية.

