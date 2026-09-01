الشرقية تتزين احتفالا باستقبال عيدها القومي الـ145.. صور

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهات التنفيذية على ضرورة رفع درجة الاستعداد الجيد تزامناً مع العيد القومي للمحافظة الـ 145 الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل لإضفاء لمسة جمالية وحضارية علي مداخل المدن أمام مواطنيها تتماشي مع عراقة وأصالة المحافظة، مشدداً على رفع أعلام مصر والشرقية أعلى كافة المباني والمنشآت الحكومية وكذلك وضع اللافتات التي تعبر عن مظاهر العيد القومي للمحافظة وإعلام المواطنين بهذه المناسبة الوطنية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملاتها علي مدار اليوم من أعمال النظافة العامة والتجميل ودهان البلدروات والأرصفة ورفع الاشغالات وصيانة أعمدة الإنارة لإضفاء مظاهر الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة على شوارع وميادين ومداخل المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على الظهور بأبهى صورها خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بما يليق بتاريخها العريق ودورها الوطني، مشدداً على استمرار الحملات المكثفة للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.