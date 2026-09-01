تحسين مستوى النظافة والإنارة بالأحياء والقرى بمركز ومدينة أسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد ربيع نائب رئيس المدينة جهودها الميدانية بمختلف الأحياء والقرى، لرفع مستوى النظافة والإنارة، والتصدى للإشغالات والتعديات والمبانى المخالفة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وبمتابعة نواب رئيس المدينة.

أعمال النظافة والإنارة بالقرى

فى قرى غرب أسوان وأبو الريش بحرى، تم تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات، مع متابعة صيانة أعمدة ومحولات الإنارة، فيما شهدت قرى وادى كركر متابعة القافلة الطبية العلاجية المجانية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات بقرى 7 و8.

التصدى للمخالفات ورفع الإشغالات

وفى حى شرق المدينة، تم إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بمنطقة الشيخ عادل، ومصادرة معدات البناء، وإزالة تعدٍ فى المهد خلف المنطقة الصناعية والتحفظ على مواد البناء، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

كما شن حى جنوب المدينة حملة مكبرة بمنطقة سويقة العقاد ونيابة المرور، أسفرت عن رفع 85 حالة إشغال، فضلاً عن إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة والتحفظ على مواد البناء فى موقعين بمدينة ناصر، وضبط فُوَّامات النباشين بطريق السادات.

رفع كفاءة الخدمات بالأحياء

وفى حى الصداقة الجديدة، تم رفع تراكمات القمامة ومتابعة تطهير شبكة الصرف الصحى الرئيسية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بينما شهد حى غرب المدينة حملة تفتيشية على المطاعم ومحال الجزارة بالتنسيق مع الطب البيطرى، إلى جانب أعمال صيانة وإنارة الأعمدة بمنطقة مسجد النصر.

تأتى هذه الجهود فى إطار خطة محافظة أسوان لرفع مستوى النظافة والخدمات، وتحقيق الإنضباط بالشوارع، والتصدى للمخالفات والإشغالات والتعديات، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى وجودة الحياة للمواطنين.