الأهلي يخطر بن شرقي بقرار مهم قبل مناقشة تجديد عقده

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لحسم ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

الأهلي يطالب بن شرقي بتخفيض عقده

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن الأهلي يرحب باستمرار بن شرقي، خاصة في ظل الإضافة الفنية التي يقدمها اللاعب، إلا أن ملف التجديد سيشهد مناقشة المقابل المالي للعقد الجديد، في إطار توجه الإدارة لإعادة هيكلة رواتب اللاعبين الأجانب.

وأوضح المصدر أن بن شرقي يحصل حاليًا على راتب يقترب من مليون و700 ألف دولار سنويًا، بينما يستهدف الأهلي تخفيض القيمة السنوية في العقد الجديد إلى نحو مليون و200 ألف دولار، أي بفارق يصل إلى 500 ألف دولار سنويًا.

وأضاف أن إدارة الأهلي ستفتح باب التفاوض مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى صيغة مناسبة للطرفين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الإبقاء على بن شرقي وعدم التفريط في خدماته، ولكن وفقًا للسياسة المالية الجديدة للنادي.

موعد تجديد عقد بن شرقي

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لم تصل إلى مراحلها النهائية حتى الآن، ومن المنتظر عقد جلسات جديدة مع اللاعب ووكيله لمناقشة التفاصيل المالية ومدة العقد الجديد.

ويستعد الأهلي لحسم عدد من ملفات تجديد عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية مع ضبط هيكل الرواتب داخل الفريق.