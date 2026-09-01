قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي إلغاء مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوي
نجوم ارتبطوا من أجانب.. زينة أشرف عبد الباقي أحدثهم وأروى جودة الأبرز
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
أسعار الذهب الآن في مصر
مد فترة قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين ..حتى 10 سبتمبر
الرئيس شي جين بينج قبل زيارة القاهرة: مصر والصين قاطرة التعاون العربي والإفريقي
نجوم عاشوا قسوة فقدان أبنائهم.. حرقة نجلاء فتحي على ابنتها وصدمة فيروز على أولادها الثلاثة ووديع ينتزع الفرحة من قلب جورج وسوف
كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والأهلي بدوري روشن والقنوات الناقلة
4800 جنيه في الشهر.. ننشر تفاصيل عقود معلمي الحصة فوق سن الـ45
استعلم عن فاتورة كهرباء سبتمبر واحسبها بنفسك قبل ماتدفع
هل يشترط الوضوء لأداء صلاة الجنازة؟ .. الإفتاء توضح
النفط يرتفع دولارا واحدا.. مضيق هرمز يعيد مخاوف انقطاع الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يخطر بن شرقي بقرار مهم قبل مناقشة تجديد عقده

بن شرقي
بن شرقي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لحسم ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في ظل تمسك الجهاز الفني باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

الأهلي يطالب بن شرقي بتخفيض عقده 

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن الأهلي يرحب باستمرار بن شرقي، خاصة في ظل الإضافة الفنية التي يقدمها اللاعب، إلا أن ملف التجديد سيشهد مناقشة المقابل المالي للعقد الجديد، في إطار توجه الإدارة لإعادة هيكلة رواتب اللاعبين الأجانب.

وأوضح المصدر أن بن شرقي يحصل حاليًا على راتب يقترب من مليون و700 ألف دولار سنويًا، بينما يستهدف الأهلي تخفيض القيمة السنوية في العقد الجديد إلى نحو مليون و200 ألف دولار، أي بفارق يصل إلى 500 ألف دولار سنويًا.

وأضاف أن إدارة الأهلي ستفتح باب التفاوض مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى صيغة مناسبة للطرفين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الإبقاء على بن شرقي وعدم التفريط في خدماته، ولكن وفقًا للسياسة المالية الجديدة للنادي.

موعد تجديد عقد بن شرقي 

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لم تصل إلى مراحلها النهائية حتى الآن، ومن المنتظر عقد جلسات جديدة مع اللاعب ووكيله لمناقشة التفاصيل المالية ومدة العقد الجديد.

ويستعد الأهلي لحسم عدد من ملفات تجديد عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية مع ضبط هيكل الرواتب داخل الفريق.

أشرف بن شرقي بن شرقي الأهلي الدوري المصري عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المتهم

بعد تصرّف مفاجئ من الأم | قرار عاجل بشأن المتهم بالتعدى على والدته بالإسكندرية

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

طريقة استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2026

ترشيحاتنا

كلية الدراسات الإسلامية والعربية: توزيع ملابس صيفية وشتوية بالمجان على الحاصلين على جيد جدا وممتاز و75% في الثانوية الأزهرية

كلية الدراسات الإسلامية والعربية تقرر توزيع ملابس بالمجان على الطلاب المتفوقين

الدكتور أحمد خليفة شرقاوي

اليوم.. بدء التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري

صلة الرحم

هل إعطاء الأم من راتب ابنتها فرض واجب؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

رغم تراجع أسهمها.. مرسيدس تضخ مليار يورو في برنامج جديد لإعادة الشراء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

قبل المدارس.. تحذير عاجل من نوع جبن يباع بالأسواق

الجبن
الجبن
الجبن

أسعار رينو ميجان موديل 2023 المستعملة في مصر

رينو ميجان
رينو ميجان
رينو ميجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

المزيد