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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يحتفل بنجاح «حبيبي أنا من غيرك» ويكشف تصدر «باكو» التريند

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

احتفل الفنان محمد رمضان بالنجاح الذي حققته أحدث أعماله الغنائية «حبيبي أنا من غيرك»، بعد أن تجاوزت الأغنية 15 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» خلال 3 أسابيع من طرحها.

وشارك محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» جانبًا من هذا النجاح، وكتب: «صباح النجاح.. حبيبي أنا من غيرك 15 مليون على يوتيوب في 3 أسابيع، وتراك باكو 8 عالتريند.. الحمد لله»


فى جانب آخر، دشن الفنان محمد رمضان توقيعه الرسمى الجديد عبر حسابه على «إنستجرام»، تحت شعار «أثق فى الله.. مصري»، بالتزامن مع استعداده لجولة فنية عالمية خلال الفترة المقبلة.

ويحمل التوقيع الجديد عددًا من الرموز المرتبطة بهوية محمد رمضان، حيث تتضمن عبارة «أثق فى الله» إلى جانب إشارة التوحيد، بينما تأتى كلمة «مصري» مصحوبة برمزى الدم والنسر، فى إشارة إلى اعتزازه بهويته وانتمائه إلى مصر.

ويأتى تدشين التوقيع الجديد بالتزامن مع النشاط الفنى الذى شهده صيف محمد رمضان خلال عام 2026، ومنه حفلاه فى العلمين الجديدة، ورأس البر، واللذان شهدا حضورًا جماهيريًا وتفاعلًا من الجمهور.

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