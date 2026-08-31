طرح التريلر الرسمي لـ«ريد فلاج».. زيجات متعددة ومواقف كوميدية لأحمد حاتم

كشفت الجهة المنتجة لفيلم «ريد فلاج» عن التريلر الرسمي للعمل، الذي يسلط الضوء على الطابع الكوميدي للقصة، من خلال مجموعة من المواقف والمفارقات التي يمر بها بطل الفيلم بسبب تعدد علاقاته الزوجية.

ويظهر أحمد حاتم خلال التريلر في شخصية «هشام نبيل»، وهو طيار يعيش حياة عاطفية تبدو مستقرة في البداية، قبل أن تتعقد الأمور مع ظهور أكثر من زوجة في حياته، لتبدأ سلسلة من المفاجآت والمواقف الكوميدية.

ويقدم الإعلان لمحات من زيجات هشام المتعددة، من بينها علاقته بهاجر، الزوجة الثالثة، ثم ظهور الزوجة الرابعة، وسط حالة من الارتباك تسيطر على حياته داخل المنزل.

وتتصاعد الأحداث مع اكتشاف هشام أن إحدى زوجاته تخبره بأنها زوجته بالفعل، وتؤكد أن الطفل الذي تحمله هو ابنه، لتتوالى بعدها المفاجآت مع دخول شخصيات جديدة إلى حياته.

ويعتمد «ريد فلاج» على الكوميديا والمفارقات الناتجة عن العلاقات العاطفية والزوجية، مع مجموعة من المواقف التي تكشف تدريجيًا عن تفاصيل حياة هشام المعقدة.

فيلم ريد فلاج

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجية تجمع بين طيار تجسده شخصية أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يدخل الثنائي في مواقف واختبارات تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب.

ويناقش «ريد فلاج» عددًا من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات، من بينها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مواقف كوميدية تتصاعد مع تطور الأحداث.

أبطال فيلم ريد فلاج

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

والفيلم عن فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وإنتاج محمود عبدالله.