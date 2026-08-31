أرسنال يفوز على أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أرسنال على نظيره أستون فيلا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 59.

تشكيل أرسنال خلال المباراة

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - موسكيرا - جابرييل ماجهاليس – كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - لويس سكيلي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: تزوليس - بوكايو ساكا - كاي هافيرتز.



تشكيل أستون فيلا خلال المباراة

زيسوكي - كاش - ليندلوف - باركلي - ماكجين - بويندا - كامارا - جاكسون – باو - ماتسين - هامينجز.

ويحتل فريق أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق أستون فيلا في المركز 19 بدون نقاط.