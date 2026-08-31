سيف أبو النجا يرد على شائعة وجوده بأمريكا وقت مرض ابنته ياسمين

كشف الفنان سيف أبو النجا حقيقة ما تردد بشأن وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة مرض ابنته ياسمين، مؤكدًا أنه كان في مصر إلى جوارها منذ بداية تعرضها للمرض.

وقال سيف أبو النجا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2: «أنا كنت جنبها من وقت ما تعبت، أنا موجود في مصر»، نافيًا ما أشيع عن وجوده في أمريكا خلال الفترة الأخيرة من حياة ابنته.

وأوضح أنه لم يكن في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن ما تردد بشأن حضوره برفقة زوجته غير صحيح، قائلًا: «أنا والسيدة هالة حشيش منفصلين، ولم أكن في أمريكا، وحضرت مع زوجتي كما أشيع».

وتطرق سيف أبو النجا إلى وضع حفيدته «زين» بعد وفاة والدتها، موضحًا أنها كانت برفقة جدتها من ناحية والدها، قائلًا: «زين مع جدتها من باباها، وهي دمها وهي صاحبة الولاية عليها».

وجاءت تصريحات سيف أبو النجا في أعقاب حديثه عن وفاة ابنته ياسمين، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، وكشفه تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.