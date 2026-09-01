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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم تألق محمد صلاح.. طرابزون يخسر أمام آميد سبور بهدفين في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

خسر فريق طرابزون سبور، تحت قيادة المدرب فاتح تيكي، من ضد آميد سبورتيف، بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الدوري التركي لكرة القدم مساء يوم الإثنين.

سجل محمد صلاح الهدف الأول لطرابزون سبور في الدقيقة 11 من الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من موتشي، حيث استغل دفاع أصحاب الأرض الضعيف وسدد الكرة ببراعة في الشباك.

واحتسبت ضربة جزاء لآميد سبورتيف قبل نهاية الشوط الأول بدقائق نتيجة لمسة يد، وتصدى لها الحارس أندريه أونانابنجاح، لكن الكرة عادت ليسجل منها ييرا سور.

وطالب طرابزون سبور بركلة جزاء في الدقيقة 70، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء لصالح الضيوف، ليستمر ضغط الفريق فيالملعب.

وكادت المباراة تنتهي بالتعادل، إلا أن آميد سبورتيف تمكن من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90 عبر اللاعب جيفت أوربان، مما حسم النتيجة لصالحهم.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد آميد سبورتيف إلى 6 نقاط محتلاً المركز الخامس.

تشكيل طرابزون سبور خلال المباراة
 

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ستيفان سافيتش – تشيبوكي نوايوو – مصطفى إسكيلهلاك – سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: مليح كاباساكال – فابينيو – إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح – نواه سافيو – بول أونواتشو.

محمد صلاح الدوري التركي اخبار الرياضة

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