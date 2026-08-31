مقيمة فى أكتوبر.. العثور على سيدة هربت من منزل زوجها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى السيدات بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة فاقوس بالشرقية من (أحد الأشخاص وزوج نجلته - مقيمان بدائرة المركز) بقيام نجلة الأول وزوجة الثانى (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة) بترك مسكن الزوجية بتاريخ 25 يوليو الماضى لخلافات زوجية.

وتم تحديد مكان تواجد المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وبسؤالها أقرت بقيامها بترك المنزل بإرادتها لذات الخلافات ونفت تعرضها لمكروه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المذكورة لذويها.