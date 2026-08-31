رئيس مدينة أوسيم يستقبل المواطنين لبحث شكاواهم وحلها فوريا

استقبل المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، اليوم، عدداً من الأهالي والمواطنين بمكتبه، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبمتابعة من الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بشأن التفاعل المباشر مع مشكلات المواطنين والعمل على الاستجابة السريعة لها.

وخلال اللقاء، حرص رئيس المدينة على الاستماع بشكل مباشر لشكاوى كل مواطن على حدة، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالخدمات والمشكلات الميدانية التي تواجههم. وتم تسلم وتوثيق كافة الشكاوى المقدمة، وتوجيه الأجهزة التنفيذية المعنية بالمركز لإيجاد حلول عاجلة وفورية لها، بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس ياسين سيد ياسين أن فتح قنوات التواصل المباشر مع الأهالي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بمركز أوسيم، تنفيذاً لتعليمات قيادات المحافظة بالوجود الميداني وتذليل العقبات أمام المواطنين بشفافية وسرعة.