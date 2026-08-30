الجيزة ترفع كفاءة محيط المتحف المصري الكبير ومدخل الأهرامات بأعمال نظافة وتجميل مكثفة

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومدخل منطقة الأهرامات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشملت الأعمال تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والغسيل والكنس الآلي، إلى جانب أعمال الدهانات وتركيب الأعلام، بعدد من المحاور والطرق الرئيسية، من بينها طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، ومدخل منطقة الأهرامات.

كما تضمنت الأعمال صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار، إلى جانب زراعة النباتات المزهرة، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى أحد أبرز المقاصد السياحية بالمحافظة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع مستوى النظافة والتجميل بالمناطق الحيوية والسياحية، وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة، خاصة بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.

وجرى تنفيذ الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لضمان سرعة إنجاز الأعمال وظهورها بالشكل اللائق.