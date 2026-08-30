فعاليات ثقافية وعلمية وفنية على هامش دورة الألعاب الإفريقية للجامعات

• 21 دولة و99 جهة وجامعة مسجلة للمشاركة في الفعاليات

• 130 بحثًا ضمن 10 محاور علمية

• 5 فعاليات علمية وثقافية وفنية رئيسية حول الصحة الجامعية والاستدامة والسلام والتعاون الإفريقي

وزير التعليم العالي :

• الفعاليات العلمية والفنية والثقافية للدورة تعزز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات الإفريقية

• "القاهرة 2026" تجمع شباب إفريقيا حول قضايا الصحة والاستدامة والسلام والتكامل القاري

رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية: الفعاليات العلمية والثقافية والفنية لـ«القاهرة 2026» تعزز دور الرياضة والجامعات في دعم السلام والتقارب الإفريقي

تواصل مصر استعداداتها لاستضافة منافسات الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»، خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر المقبل، بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة د.عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة د.أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف د.أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ود.هشام أحمد علي مدير البطولة، في حدث رياضي جامعي إفريقي يجمع شباب القارة على أرض مصر، ويشمل إلى جانب المنافسات الرياضية، برنامجًا متنوعًا من الفعاليات العلمية والأكاديمية والفنية والثقافية.

وتشهد الدورة تنظيم مجموعة من الفعاليات العلمية والثقافية والفنية التي تتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالرياضة الجامعية ودورها في دعم الصحة، والاستدامة، والسلام، والتعاون الإفريقي، حيث تتضمن الفعاليات 10 محاور علمية، بمشاركة 99 جهة وجامعة، وتسجيل 21 دولة، إلى جانب تقديم 130 بحثًا.

وتشمل أبرز الفعاليات العلمية والثقافية والفنية التي تقام على هامش الدورة FISU Healthy Campus Africa» " حول الصحة الجامعية، وبناء بيئات داعمة للنشاط والحياة المتوازنة، وفعالية Green FASU» " حول الاستدامة، وفعالية «الرياضة والسلام والتعاون الإفريقي» التي تناقش دور الجامعات والرياضة في الدمج والتقارب القاري، إلى جانب الجلسة التذكارية FASU@55» " بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والمؤتمر العلمي الإفريقي باستضافة الجامعة البريطانية في مصر.

وأكد د.عبدالعزيز قنصوة، أن تنظيم الفعاليات العلمية والثقافية والفنية المصاحبة لدورة «القاهرة 2026» يعكس رؤية مصر في توظيف الرياضة الجامعية كمنصة متكاملة تجمع بين المنافسة الرياضية والتبادل العلمي والثقافي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الإفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والباحثين لتبادل الخبرات والمعارف.

وأضاف وزير التعليم العالي أن مشاركة 21 دولة و99 جهة وجامعة، وتقديم 130 بحثًا ضمن 10 محاور علمية، تؤكد اتساع نطاق المشاركة في الفعاليات العلمية والفنية والثقافية للدورة، مشيرًا إلى أن تناول موضوعات الصحة الجامعية، والاستدامة، والسلام، والتعاون الإفريقي يعكس ارتباط الرياضة الجامعية بقضايا التنمية وبناء الإنسان، ويعزز دور الجامعات في دعم التواصل والتكامل بين شباب القارة.

ومن جانبه، أكد د.أشرف صبحي، أن الفعاليات العلمية والفنية والثقافية المصاحبة للدورة تمثل امتدادًا مهمًا للرسالة التي تستهدفها «القاهرة 2026»، من خلال تعزيز دور الرياضة والجامعات في دعم السلام والتقارب بين الشعوب الإفريقية، مشيرًا إلى أن تنوع الموضوعات المطروحة يتيح حوارًا علميًا وأكاديميًا حول قضايا تحظى باهتمام مشترك بين دول القارة.

ومن جانبه، أوضح د.أحمد كامل مهدي، أن اللجنة المنظمة للدورة حرصت على إعداد برنامج علمي وثقافي وفني متنوع بالتوازي مع المنافسات الرياضية، بما يتيح للوفود والطلاب والباحثين المشاركين الاستفادة من الفعاليات العلمية والثقافية والفنية، وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكدًا مواصلة استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة لخروج جميع فعاليات الدورة بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة الأحداث الإفريقية الكبرى.

ومن جانبه، أوضح د.عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنوع الفعاليات العلمية والثقافية والفنية بين الصحة الجامعية، والاستدامة، والرياضة، والسلام، والتعاون الإفريقي، إلى جانب الاحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وتنظيم المؤتمر العلمي الإفريقي، يعكس البعد المتكامل لدورة «القاهرة 2026»، ويمنح المشاركة الإفريقية مساحة أوسع للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات.