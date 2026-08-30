ليونيل ميسي يحقق رقماً تاريخياً جديداً مع إنتر ميامي

سجل ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة، في فوز إنتر ميامي الكاسح على نظيره مونتريال بسبعة أهداف مقابل هدف، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وحسم ميسي التعادل 1-1 في الدقيقة 40 عندما هز الشباك للمرة الخامسة عشرة، مسجلاً هدفاً من ركلة حرة، وسجّل أفضل لاعب في الدوري هدف التقدم 3-1 في الدقيقة 52، ثم أحرز هدفيه السابع عشر والثامن عشر هذا الموسم في الدقيقتين 83 و6 من الوقت بدل الضائع، وجاء الهدف الأخير من ركلة حرة مباشرة، كما قدم تمريرة حاسمة لزميله لويس سواريز ليتقدم فريقه بنتيجة 4-1.

تقييم ميسي

ونال ميسي تقييم 10 من 10 كأفضل لاعب في المباراة من موقع “سوفا سكور”

تعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ميسي 4 أهداف في مباراة واحدة منذ انضمامه لنادي إنتر ميامي، كما رفع بهذه الرباعية رصيد أهدافه في الدوري الأمريكي إلى 18 هدافا هذا الموسم في ليتصدر سباق الحذاء الذهبي في البطولة متجاوزاً مهاجم إف سي دالاس بيتر موسى.

كما تعد هذه المرة السابعة في مسيرته التي يسجل فيها ليونيل ميسي 4 أهداف خلال مباراة واحدة، إذ جاءت الربعيات السابقة أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا عام 2010، ثم فالنسيا وإسبانيول في الدوري الإسباني 2012، وأوساسونا عام 2013 بالليجا، وسجل في شباك إيبار 4 أهداف مرتين في الدوري الإسباني عامي 2017 و2020.

ويستضيف إنتر ميامي نظيره أتلانتا يونايتد يوم السبت المقبل في الدوري الأمريكي.