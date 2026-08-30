سرق 15هاتفا محمولا .. القبض على لص تسلل لمحل صيانة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالدلوف للمحل خاصته وسرقة بعض محتوياته بالبحيرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / الجارى تبلغ لقسم شرطة دمنهور من (مالك محل صيانة هواتف – مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور) بإكتشافه سرقة 15هاتف محمول يتم إصلاحهم وجهاز لاب توب.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه عن طريق "قص القفل" الخاص بالمحل بإستخدام مقص حديدى وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .