التعليم تعلن مواعيد ومقار المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد مواعيد ومقار المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين لـ (المجموعة الأولى) من الطلاب المتقدمين لكلٍّ من:
- مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس
- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)
وذلك للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الالكترونية بنجاح، على أن تُعقد المقابلات يومي الاثنين 31 أغسطس والثلاثاء 1 سبتمبر 2026.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن خطوات الاستعلام عن مواعيد ومقار المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين لـ (المجموعة الأولى) تتمثل في :
- الدخول على حساب الطالب عبر منصة التقدم الرسمية:
- الاستعلام عن رقم الجلوس وطباعة المستند، والذي يوضح بدقة (موعد، ومكان) المقابلة الشخصية الخاصة بكل طالب.
المستندات المطلوبة
- خطاب التحفيز (مكتوبًا بخط اليد أو مطبوعًا).
- المستندات الدالة على التفوق العلمي أو الرياضي (إن وجدت).
- صورة ضوئية من شهادة الميلاد.
- صورة ضوئية من شهادة الإعدادية أو الشهادة المعادلة.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه بالنسبة لمقر المقابلة: فتُعقد المقابلات في مقر المدرسة الأقرب لسكن الطالب، وسيتم تنسيق الطلاب وإعلان النتائج النهائية والمدرسة المرشح لها الطالب لاحقًا طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطلاب الذين لم يتم تحديد موعد لهم ضمن هذه المجموعة، سيتم تحديد وتحديث مواعيد مقابلاتهم تباعًا خلال الأيام القادمة عبر المنصة الرسمية.