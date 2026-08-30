رفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات في طرق الجيزة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حالة الطرق والمحاور بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية وجنوب للوقوف على مستوى كفاءة أعمال النظافة .

وشملت جولة المحافظ متابعة الطريق الدائري، والطريق السياحي، وطريق الفيوم، ومحور المنصورية، ومحور المريوطية، وشوارع مراد، التحرير ، الجامعة ومحور ٢٦ يوليو، حيث اطمأن على انتظام أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ محيط عدداً من محطات مترو الأنفاق بالخط الرابع والذي يُعد أحد المشروعات القومية المهمة الجاري تنفيذها بالمحافظة .



وكلف المحافظ هيئة النظافة والتجميل بمتابعة حالة النظافة بشكل دوري بما يتضمن رفع الأتربة والمخلفات إلى جانب ترميم وصيانة الأرصفة، لضمان تحسين كفاءة الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية.



كما وجّه المحافظ مدير مديرية الطرق باستمرار أعمال التخطيط المروري للطرق، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية والظهور بالشكل الحضاري اللائق بالمحاور الحيوية المؤدية إلى المتحف.