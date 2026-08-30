نائب محافظ الجيزة: تطبيق أعلى معايير الجودة خلال تطوير طريق أم دينار

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وقد تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والرصف بطريق أم دينار الرابط بين قرى أم دينار وكفر حجازي والرهاوي بطول ٢,٥ كم، ويُعتبر طريقًا موازيًا لطريق المناشي–الخطاطبة، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية التي تربط بين القرى داخل المراكز، والعمل على تحسين كفاءتها لتوفير محاور مرورية تساهم في تخفيف الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية والحد من الاختناقات المرورية.

كما تفقد الشهابي، قريتي أم دينار والرهاوي لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات داخل القرية، كما تابع معدلات تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي بقريتي أم دينار والرهاوي.

وتفقد نائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها داخل محطات رفع الصرف الصحي بأم دينار، ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بالرهاوي، مشددًا على تكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، سلامة حماد، رئيس مركز منشأة القناطر، وهشام حمدي مجاهد، مدير مديرية الطرق، وصابر معوض، مشرف مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.