أخبار التوك شو | تطعيم 21 مليون طفل.. تزايد إقبال على ماكينات جمع الزجاجات.. واكتشاف مقبرة «سخنتيو بتاح»

متحدث الصحة: تطعيم 21 مليون طفل لرفع المناعة المجتمعية خلال أكتوبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية، من خلال لجنة التحقق الإقليمية، أعلنت في نوفمبر 2022 نجاح مصر في القضاء على الانتقال المستوطن للحصبة والحصبة الألماني.

متحدث «الجيزة»: الإقبال على ماكينات جمع الزجاجات البلاستيكية فاق التوقعات

قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن ماكينات جمع الزجاجات البلاستيكية تعمل حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أن الإقبال عليها جاء معقولًا وفاق التوقعات، رغم تركيب ماكينتين فقط حتى الآن ضمن هذه المرحلة.

آثار سقارة: اكتشاف مقبرة «سخنتيو بتاح» يضيف سطرًا جديدًا إلى تاريخ مصر في عصر بناة الأهرام

قال الدكتور عمرو الطيبي، مدير عام منطقة آثار سقارة ورئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة، إن «سخنتيو بتاح» كان من كبار رجال الدولة خلال عصر الدولة القديمة، المعروف بعصر بناة الأهرام، مشيرًا إلى أن أهمية شخصيته ترجع إلى ما كان يحمله من ألقاب بارزة.

خبير: العلاقات المصرية الصينية تنتقل إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

أكد مازن إسلام، خبير الشؤون الصينية، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، انتقلت خلاله من التعاون الاقتصادي والتجاري إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

في اليوم العالمي لقرش الحوت.. تحذيرات من تراجع أعداده وتهديدات الانقراض

حذر الدكتور محمود معاطي، أستاذ مساعد الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، من التهديدات المتزايدة التي تواجه قرش الحوت، مؤكدًا أن حماية هذا الكائن البحري تمثل ضرورة للحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في البحار والمحيطات.

الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا.. وشبورة مائية على الطرق وفرص أمطار خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. تعرف على شروط الاستحقاق والفئات الأولى بالرعاية

مع استمرار الإجراءات الخاصة بملف الإيجار القديم، تزايدت تساؤلات المستأجرين حول شروط وضوابط الحصول على وحدة سكنية بديلة، والفئات التي تحظى بالأولوية في الاستفادة من الوحدات التي تطرحها الدولة.

الرئيس اللبناني: لن نقبل أن يكون الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الرئيس اللبناني، أنه لن يقبل أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض

تصدير فائض السكر.. هل يتسبب في ارتفاع سعره؟

أثار قرار السماح بتصدير الفائض من إنتاج السكر تساؤلات حول مدى تأثيره على توافر السلعة في الأسواق المحلية ومستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع اختلاف أسعار السكر بين المنافذ والأسواق.





