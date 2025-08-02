ظهور قرش حوتي عالق بحبل في "أبو دباب"

رصدت محميات البحر الأحمر بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، قرشًا حوتيًا في منطقة "أبو دباب" بجنوب البحر الأحمر، وقد علق أحد حبال الربط بذيله، مما قد يشكل خطرًا كبيرًا على حياته.

ودعت المحميات وغرفة الغوص جميع الغواصين والعاملين في الأنشطة البحرية إلى توخي الحذر، وفي حال رصده، المبادرة بمحاولة إزالة الحبل العالق بحذر شديد، أو التواصل الفوري مع الجهات المختصة عبر رقم الطوارئ التالي:

01273600002

كما نشرت الجهات المعنية أرقام مسؤولي محميات البحر الأحمر للتواصل المباشر في حالات الطوارئ.

ويعد القرش الحوتي من الأنواع البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، ويُعرف بلقب "العملاق اللطيف"، نظرًا لطبيعته المسالمة ودوره البيئي الحيوي. وأكدت المحميات أهمية التعامل مع الموقف بحذر، والتبليغ الفوري لضمان إنقاذ الكائن البحري دون تعريضه للخطر.