كنت أمزح.. ترامب يتراجع عن تعيين دانا وايت سكرتيرا صحفيا للبيت الأبيض

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراح تعيين رئيس بطولة القتال النهائي (UFC)، دانا وايت، سكرتيراً صحفياً للبيت الأبيض، مؤكداً أنه كان يمزح عندما طرح الفكرة علناً قبل يوم واحد.

وقال ترامب، الأحد، للصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، إنه كان «يمزح فقط» بشأن تعيين وايت، رغم إشارته إلى أن الأخير أبدى حماساً للفكرة، مضيفاً أنه يخطط للتحدث معه يوم الاثنين بشأن أمور أخرى.

وجاء توضيح ترامب بعدما أعلن، السبت، عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، أنه عرض المنصب على وايت، الذي تربطه به علاقة صداقة قديمة ويدعمه سياسياً.

ووصف ترامب رئيس بطولة UFC بأنه «مقاتل عنيف ومحارب»، واقترح أن يعمل عدد من مقاتلي البطولة مساعدين له داخل البيت الأبيض.

وكان وايت، الموجود في لندن لحضور حدث ملاكمة، قد قال للصحفيين إنه يخطط للقاء ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين، دون أن يؤكد صراحة ما إذا كان يفكر في تولي المنصب. كما أعاد نشر إعلان ترامب عبر حسابه على «إنستغرام»، مرفقاً بصورة له وهو يقف خلف منصة الإحاطة الصحفية في البيت الأبيض.

وتأتي هذه التطورات وسط تغييرات أوسع داخل إدارة ترامب، عقب خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، وفوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، أن ستيفن ميلر سيحل محل سوزي وايلز في منصب رئيس موظفي البيت الأبيض.

ولا يزال منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شاغراً منذ مغادرة كاتي زكريا المنصب بعد خمسة أيام فقط، عقب رحيل كارولين ليفيت في أغسطس.

ويُعد دانا وايت من أبرز الداعمين لترامب منذ سنوات، وشارك في عدد من المؤتمرات الوطنية للحزب الجمهوري، كما ظهر إلى جانب الرئيس الأمريكي في فعاليات لبطولة UFC، من بينها فعالية أقيمت في يونيو داخل البيت الأبيض بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.