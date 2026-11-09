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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين.. الدينار الكويتي الأعلى

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع صعود الدولار اليوم في البنوك.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

وتحظي العملات العربية باهتمام المواطنين والمغتربين والمعتمرين والتجار أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بشكل يومي، لارتباطها بالتحويلات والسفر والاستيراد.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي نحو 14.36 جنيه للشراء و14.45 جنيه للبيع،.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالي 14.73 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي، الأعلى قيمة بين العملات العربية، 171.97 جنيه للشراء و176.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار البحريني نحو 141.60 جنيه للشراء و143.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الأردني حوالي 75.92 جنيه للشراء و76.65 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في بنك مصر

بلغ الريال العماني نحو 138.78 جنيه للشراء و140.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر

وصل الريال القطري لنحو  14.04 جنيه للشراء و14.89 جنيه للبيع.

العملات العربية الأغلي عالميا

يتصدر الدينار الكويتي العملات العربية الأعلى سعرًا أمام الجنيه، يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني، ثم الدينار الأردني.

أما الدرهم الإماراتي والريال السعودي والريال القطري فتتراوح أسعارها بين 14 و15 جنيهًا تقريبًا.

أسعار العملات العربية العملات العربية سعر الريال السعودي الدينار الكويتي الريال العماني

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