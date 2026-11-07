دون تغيير.. العملات العربية والريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم، السبت 7-11-2026، على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وبلغ متوسط سعر العملات العربية استقرارا على مستوى البنوك المصرية دون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 14.35 جنيها للشراء و14.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 174.96 جنيها للشراء و175.47 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.66 جنيها للشراء و14.7 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني إلى 142.74 جنيها للشراء و143.21 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 139.91 جنيها للشراء و140.29 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 75.87 جنيها للشراء و76.28 جنيها للبيع.