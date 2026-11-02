الدينار الكويتي يتراجع إلى 176.9 جنيه في بنك مصر.. تعرف على أسعار العملات العربية

شهدت أسعار العملات العربية في مصر تراجعا مطلع تعاملات الأسبوع الجاري أولي تداولات القطاع المصرفي بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% يوم الخميس الماضي.

ونرصد حركة أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات المعلنة من بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه، إذ سجل 176.95 جنيه للشراء و181.50 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني والدينار الأردني اليوم

جاء الدينار البحريني في المرتبة الثانية من حيث الأعلي سعر بين العملات العربية المتداولة في مصر، مسجلاً 145.70 جنيه للشراء و147.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني اليوم الإثنين نحو 78.12 جنيه للشراء و78.87 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني في بنك مصر اليوم حوالي 142.80 جنيه للشراء و145.04 جنيه للبيع،

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.16 جنيه للشراء و15.20 جنيه للبيع، بفارق قليل بين سعري الشراء والبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل الريال السعودي 14.78 جنيه للشراء و14.87 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يتابعه ملايين المعتمرين والمصريين العاملين في المملكة.

سعر الريال القطري اليوم

وتداول سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم عند 14.44 جنيه للشراء و15.32 جنيه للبيع.

الفرق بين سعر شراء و بيع في بنوك

يشير سعر الشراء إلى المبلغ الذي يدفعه البنك مقابل العملة الأجنبية عند بيعها له، بينما سعر البيع هو ما يدفعه العميل لشراء العملة من البنك.