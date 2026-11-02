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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: سحب تراكم المياه من أسفل كوبري المستقبل واصلاح خط المنطقة الصناعية

رئيس مياه القناة : سحب تراكم المياه من أسفل كوبري المستقبل واصلاح خط المنطقة الصناعية
رئيس مياه القناة : سحب تراكم المياه من أسفل كوبري المستقبل واصلاح خط المنطقة الصناعية
محمد الغزاوى

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم الانتهاء من سحب مياه الصرف الصحي المتراكمة أسفل كوبري المستقبل، وأصلاح عطل بيارة التجميع الرئيسية الواقعة ضمن مسؤولية المنطقة الصناعية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين، وانه تم فتح الطريق امام حركة سير السيارات المتجهة الي المنطقة الصناعية وبورسعيد أسفل كوبري المستقبل.

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رئيس مياه القناة : سحب تراكم المياه من أسفل كوبري المستقبل واصلاح خط المنطقة الصناعية

وقال المهندس أحمد التراس، إنه فور تلقي البلاغات عن تراكم مياه الصرف الصحي اسفل كوبري المستقبل، وذلك نتيجة عطل مفاجئ في بيارة تجميع الصرف الصحي الرئيسية والخاصة بالمنطقة الصناعية، علي الفور انتقل مهندسين وفنيين وعمال الشركة، بالاضافة الي سيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافوري، وعربات التدخل السريع، وسيارات الكسح، وتم التعامل مع الحدث، وتم التدخل واصلاح العطل.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن أسباب تراكم مياه الصرف الصحي بهذه المنطقة ليس ناتجة عن كسر في أحد خطوط الصرف الصحي، وانما ناتج عن عطل في أحد البيارات الرئيسية الخاصة بتجميع الصرف الصحي، الواقعة ضمن نطاق مسؤولية المنطقة الصناعية، وليست شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

كما أضاف المهندس أحمد التراس، أن محطة رفع صرف صحي المستقبل تعمل بكامل طاقتها الانتاجية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب يوم، وتخدم مدينة المستقبل بالكامل والمنطقة الصناعية والحرة ومنطقة المجمع الإسلامي، مضيفا أن المحطة تضم داخلها ورشة صيانة وتعبئة أجهزة الأطفاء وتخدم جميع محافظات القناة الثلاث" الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"، وذلك طبقا للمواصفات القياسية المصرح بها.

بينما أوضح المهندس أحمد التراس، علي جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها الانتاجية للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، موضحاً ان ذلك ياتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة أي أحداث طارئة علي مدار الساعة.

القناة مياه الشرب والصرف الصحي مياه القناة محافظات القناة

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