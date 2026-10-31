محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير 3 مناطق سكنية بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق السكنية بنطاق حي الزهور، شملت مناطق «تعاونيات الجيزة» و«علي طاقة شمسية» و«عمر بن الخطاب»، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع، تمهيدًا لافتتاح المشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 23 ديسمبر.

رافق المحافظ خلال الجولة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الادارة المركزية لجهاز تعمير سيناء، والمهندسة ريهام الفلاح، مدير المشروعات بجهاز تعمير سيناء ببورسعيد.

متابعة إنشاء موقف انتظار للسيارات.. والمحافظ يناشد الأهالي التعاون مع الشركة المنفذة لسرعة إنجاز الأعمال

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير منطقة «تعاونيات الجيزة»، والتي تضم 137 عمارة سكنية بإجمالي 3864 وحدة، حيث يجري تنفيذ مشروع لرفع كفاءة شوارع العبور وعادل الشربيني والعاشر من رمضان و23 ديسمبر، بإجمالي أطوال 11.8 كم وبعرض 10 أمتار، وبتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه.

وتشمل الأعمال رصف الطرق بالأسفلت، ورفع كفاءة الأرصفة والبردورات، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة العامة، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال إنشاء موقف انتظار السيارات الجاري تنفيذه بالمنطقة، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال، ومناشدًا أهالي المنطقة التعاون مع الشركة المنفذة وتيسير مهام العمل، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الموقف وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

متابعة أعمال ترميم واجهات العمارات بمنطقة «علي طاقة شمسية»

كما تابع المحافظ أعمال التطوير بمنطقة «علي طاقة شمسية»، والتي تضم 88 عمارة سكنية بإجمالي 2112 وحدة، حيث تابع أعمال ترميم واجهات العمارات ورفع كفاءتها، إلى جانب أعمال تطوير البنية التحتية والطرق والأرصفة والإنارة والتشجير والتجميل، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة نحو 40%.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية خلال تنفيذ الأعمال، وعدم التقصير في أي مرحلة من مراحل التنفيذ، مؤكدًا عدم التهاون مع الشركات المقصرة، وفرض غرامات فورية حال الإخلال بمستوى التنفيذ أو المواصفات المطلوبة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال استعدادًا لافتتاح المشروعات ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي في 23 ديسمبر.

%80 نسبة تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة «عمر بن الخطاب»

كما تفقد المحافظ منطقة «عمر بن الخطاب»، والتي تضم 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة، وتستهدف خدمة نحو 16 ألف مواطن، ضمن مشروع تطوير متكامل تبلغ تكلفته 270 مليون جنيه.

وتابع المحافظ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى نحو 80%، كما تشمل الأعمال تنفيذ نوازل صرف العمارات وغرف التفتيش، ودهان ورفع كفاءة الواجهات، وتطوير الأرصفة وتنفيذ أعمال الإنترلوك، وتركيب أعمدة الإنارة، وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء.

ووجه محافظ بورسعيد برفع كفاءة الحديقة الموجودة بالمنطقة، وتطويرها وتوفير أماكن للجلوس بها، لتكون متنفسًا للأهالي ومكانًا مناسبًا للتنزه وقضاء أوقاتهم، بما يتكامل مع أعمال التطوير الجارية ويرتقي بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وفي ختام الجولة، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف معدلات العمل بمختلف المناطق، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وأعلى معايير الجودة، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات المنفذة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير.