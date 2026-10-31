عامل يشعل النيران في كشك خاص به ويكبل نفسه بحبل لاتهام شخصين بالاعتداء عليه

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله بإستخدام حبل وإضرام النيران بالكشك الخاص به ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 /الجارى تبلغ لقسم شرطة الجنوب ثان ببورسعيد من (عامل بكشك - مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالدقهلية) بتضرره من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه وإحدث إصابته "بسحجات" وإضرام النيران بالكشك الخاص به وتكبيله بمركبة تروسيكل ملكه لخلافات سابقة بينهم.. وبسؤال المشكو فى حقهما نفيا إرتكاب الواقعة.

وبمواجهة الشاكى إعترف بإدعائه الكاذب وقرر بإفتعاله الواقعة وإضرام النيران بالكشك عمله بإستخدام مادة معجلة للإشتعال "بنزين" ، وإحداث إصابة بنفسه وإيثاق الحبل حول يديه ، نكايةً فى المشكو فى حقهما لسابقة قيامهما بالتعدى عليه بالضرب لذات الخلافات والصلح بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.