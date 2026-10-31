محافظ الدقهلية يتابع أعمال إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة والمركبات بالتفتيش على المنزلة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، أعمال التفتيش والمرور الميداني بنطاق مركز ومدينة المنزلة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف المتابعة والرقابة على منظومة العمل بالمراكز والمدن، والتأكد من انتظام الأداء الإداري والمالي، وتحقيق الانضباط الوظيفي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وشملت أعمال المرور تفقد الحملة الميكانيكية برئاسة مركز ومدينة المنزلة، للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات ومدى جاهزيتها، ومراجعة أوجه الاستخدام والتشغيل، والتأكد من كفاءة إدارتها وانتظام أعمال الصيانة، ورصد أية ملاحظات تستلزم التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما تضمنت أعمال المتابعة مراجعة جوانب الانضباط الإداري والوظيفي، ومدى الالتزام بمواعيد العمل وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العطلات، ومراجعة تراخيص البناء على الطبيعة، ونقاط المتغيرات وملفات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب متابعة منظومة تحصيل مستحقات الدولة، ومراجعة الموارد والإيرادات المستحقة، والعمل على حصر مصادر الإيرادات غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيمها، ومنع أي صور للإهدار أو التقصير، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وضمت اللجنة الحسين البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، إبراهيم الشربيني و محمد لطفي، بإدارة المتابعة، فيما تابع أعمال لجنة الصيانة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة، وذلك بحضور المهندس محمد بدوي رئيس مركز ومدينة المنزلة.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار توجه محافظة الدقهلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، نحو إحكام منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط الإداري والوظيفي، وتعظيم الإيرادات وحسن إدارة الأصول والموارد،