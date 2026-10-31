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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير وتجميل الميادين والحدائق والمداخل الرئيسية بالمراكز

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية بمختلف المدن والمراكز، من خلال تكثيف أعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الحدائق العامة والميادين والمداخل الرئيسية، مشيرًا إلى أن تطوير المدن لا يقتصر على مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وإنما يمتد ليشمل توفير بيئة حضارية وجمالية تليق بالمواطنين وتعزز شعورهم بالانتماء والفخر بمدنهم.

وأكد المحافظ حرصه على إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بمختلف مدن المحافظة، والعمل على استغلال كافة الإمكانات المتاحة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».

وتابع محافظ الدقهلية أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدينة الكردي، تحت إشراف ومتابعة  هانم أبو العز، رئيس المدينة، والتي تتضمن تطوير المدخل الرئيسي للمدينة من اتجاه البوابة الرئيسية، إلى جانب رفع كفاءة الحدائق العامة بمنطقة داير الناحية وامتداد الحدائق العامة، وذلك بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير المدخل الرئيسي تستهدف إضفاء مظهر حضاري وجمالي يليق بمدينة الكردي وأهاليها، باعتباره الواجهة الأولى للمدينة، وتشمل الأعمال إزالة الأرضيات والبلاط المتهالك من واجهات المدخل ومحيط أحواض الزراعة وعلى جانبي البوابة الرئيسية، تمهيدًا لإعادة تأهيلها وتجميلها.

وشدد المحافظ على أن تشمل أعمال التطوير إعادة التخطيط الهندسي لأحواض الزراعة والمنطقة الأمامية للبوابة، وتنفيذ منظومة إضاءة حديثة، إلى جانب زراعة الأشجار ونباتات الزينة والورود والأزهار الملونة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإضفاء أجواء من البهجة والحيوية على مدخل المدينة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير امتدت لتشمل الحدائق العامة بمنطقة داير الناحية وامتداد الحدائق العامة، حيث تم زراعة مجموعة متنوعة من الأشجار ونباتات الزينة، وتوفير مقاعد جديدة لخدمة رواد الحدائق والمترددين عليها، فضلًا عن تنفيذ حملات نظافة شاملة، واستكمال أعمال دهان الأسوار والمقاعد بألوان متناسقة، وتعزيز منظومة الإنارة لإظهار الحدائق بالشكل الحضاري اللائق.

وشدد “ مرزوق” على ضرورة استمرار أعمال التطوير والتجميل والمتابعة الدورية للحفاظ على ما يتم إنجازه، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشجير، مؤكدًا أن الهدف هو توفير متنفسات عامة آمنة وجميلة للمواطنين، وإتاحة أماكن مناسبة للأسر والأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبيئة المحيطة.

الدقهلية محافظة محافظ الكردى

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