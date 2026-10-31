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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 أعوام ، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي على طريق منطقة القبلية بطريق المطرية – المنزلة، بمحافظة الدقهلية.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وجرار زراعي ووجود عدد من المصابين.


وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:
مازن مصطفى قاسم، 5 اعوام ، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى، مع اشتباه كسر بها.
محمود وجيه الحسيني، 17 عاما ، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى والساق اليسرى.
أحمد السيد الحسيني، 22 عاما ، مصاب باشتباه كسر بالكاحل والركبة اليسرى.
تخ  نقل المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة 

الدقهليه محافظة المطرية طفل

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