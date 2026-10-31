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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: استمرار حملات التعامل مع الكلاب الضالة وتكثيف التحرك بالمناطق الأكثر تضررًا

حملات التعامل مع الكلاب الضالة
حملات التعامل مع الكلاب الضالة
أ ش أ

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق،استمرار حملات التعامل مع الكلاب الضالة بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والجهات المعنية، وفق خطة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتكرر بها شكاوى المواطنين أو تسجل حالات عقر، واتخاذ التدابير البيطرية والوقائية اللازمة للحد من المخاطر وحماية المواطنين.

حاء ذلك خلال متابعته اليوم/السبت/ جهود مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ وتكثيف حملات التعامل مع الكلاب الضالة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن انتشارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

ويأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين التي يرصدها مركز الرصد التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة، بشأن انتشار الكلاب الضالة بعدد من المناطق، وما يسببه ذلك من قلق للمواطنين ومخاوف على سلامتهم، خاصة الأطفال وكبار السن، لا سيما خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود الجهات المعنية والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية الطب البيطري، صباح اليوم حملة بمدينة منية النصر، وجرى تنفيذ الحملة باستخدام سيارات المحافظة المجهزة، وبمشاركة الأطباء البيطريين والعمال المدربين، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، مع التركيز على المناطق التي وردت بشأنها شكاوى من المواطنين.

وقد لاقت الحملة استحسانًا وتفاعلًا إيجابيًا من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسرعة استجابة المحافظة لشكواهم والتحرك الميداني للتعامل مع المشكلة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات وتكثيفها بصورة منتظمة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، ومواصلة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما يضمن تعزيز إجراءات السلامة العامة والحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق الاستجابة الفعالة للمشكلات التي تمس حياتهم اليومية.

محافظ الدقهلية طارق مرزوق حملات التعامل مع الكلاب الضالة

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