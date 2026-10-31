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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: نشر الشائعات يهدد ثقة الناس في المؤسسات ويربك الاقتصاد الوطني

د. نظير عياد مفتي الجمهورية
د. نظير عياد مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد

حذر الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، من خطورة الشائعات وآثارها السلبية على المجتمع، مؤكدًا أنها تمثل لونًا من ألوان الشر، وأن تداول الأخبار دون التحقق من صحتها قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الناس في مؤسساتهم، وإرباك الأسواق والاقتصاد، وفتح أبواب الشك بين أفراد المجتمع.

وأوضح مفتي الجمهورية، في منشور لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أهم التوجيهات النبوية التي تحذر من نشر الشائعات قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم، ويؤسس لقاعدة تربوية مهمة تقوم على أن ليس كل ما يسمعه الإنسان ينبغي أن ينقله، وليس كل ما يقال يصح نشره، كما أن الأخبار المتداولة لا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة دون التثبت منها.

أضرار تلحق بالمجتمع 

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن مشاركة الأخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي تجعل صاحبها طرفًا في نشرها وإذاعتها، وهو ما قد يترتب عليه أضرار تمس المجتمع ومؤسساته واقتصاده، لافتًا إلى أهمية تحري الدقة والمسؤولية قبل تداول أي معلومات أو أخبار.

واستشهد مفتي الجمهورية بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ \[النساء: 83\]، موضحًا أن الآية الكريمة تؤسس لمبدأ مهم، وهو أن ليس كل ما يعرف ينبغي نشره، وأن التعامل مع الأخبار والمعلومات يجب أن يكون من خلال أهل الاختصاص والجهات المعنية، بما يحد من انتشار الشائعات ويحمي المجتمع من آثارها.


 

نظير عياد مفتي الجمهورية دار الإفتاء خطورة الشائعات أضرار نشر الأخبار الكاذبة التحقق من الأخبار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

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