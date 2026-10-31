إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين على طريق المنزلة بالدقهلية

أصيب 3 شباب بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق أولاد صبور بمركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق أولاد صبور بنطاق مركز المنزلة، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 شباب، وهم:نعيم محمد محمد نعيم، 20 عامًا، مصاب بألم في القدم اليسرى واشتباه كسر بها.

محمد هشام محمد السيد، 18 عامًا، مصاب بسحجات وجرح قطعي بالجبهة.ومحمد فرج الداداموني، 17 عامًا، مصاب بسحجات باليد اليسرى وألم بالقدم اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق