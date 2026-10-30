محافظ الدقهلية: تقديم 15.2 ألف خدمة طبية في قوافل أكتوبر الجاري بخمس قرى

أعلن محافظ الدقهلية طارق مرزوق، أن مديرية الصحة نظمت قوافل طبية خلال شهر أكتوبر الجاري بالتعاون مع وزارة الصحة شملت قرى (ميت يعيش وهلا بمركز ميت غمر، وموسى العرب بمركز بلقاس، ومنشأة شرف بمركز تمي الامديد، وكفر يوسف بمركز شربين) وقدمت ما يزيد عن 15.2 ألف خدمة طبية مجانية للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور حمودة الجزار، بشأن جهود المديرية خلال الشهر الجاري في تنظيم القوافل الطبية المجانية بعدة مراكز ومدن بالمحافظة.

وشدد المحافظ على أن الحالات التي تحتاج إمكانيات خاصة يتم تحويلها فورًا لمستشفيات مديرية الصحة، مؤكدًا استمرار هذه القوافل في الوصول لكافة المناطق، وخاصة النائية، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن إقامتهم.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور حمودة الجزار، إلى حصاد تفصيلي لأعمال القوافل التي استمرت طوال شهر أكتوبر الجاري تحت إشراف منسقها الدكتور رامز شوقي، موضحا أن القوافل وقعت الكشف الطبي على 5568 مواطنا في تخصصات متنوعة، شملت الكشف والعلاج لـ 1074 حالة باطنة، و1173 حالة أطفال، و693 حالة جلدية، و393 حالة جراحة، و496 حالة رمد، و 374 حالة أسنان، و814 حالة عظام، و483 حالة نسا وتنمية أسرة، و186حالة أنف وأذن.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بجانب تقديم خدمات الكشف الطبي تم تقديم خدمات تشخيصية أخرى شملت: إجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ541 حالة، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 850 شخصًا، وإجراء 250 تحليل طفيليات، و936 تحليل دم، و66 حالة خلع أسنان، مشيرا إلى أنه تم تحويل 13 حالة إلى المستشفيات للعلاج المتخصص، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، ولم تقتصر القافلة على العلاج، بل شملت جانب التوعية من خلال ندوات تثقيفية استفاد منها 2360 شخصا.