860 مليون دولار حجم التعاملات المتوقع.. سوق عالمي ينتظر النباتات الطبية المصرية

كشف فيلم تسجيلي عُرض خلال افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، اليوم السبت، بالمتحف الزراعي بالدقي، عن تطور ملحوظ في أداء القطاع المصري، وارتفاع صادرات النباتات الطبية والعطرية المجففة، إلى جانب استعراض جهود دعم المزارعين وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

150 ألف طن صادرات النباتات الطبية والعطرية المجففة

واستعرض الفيلم المكانة التي حققتها مصر في الأسواق الدولية، موضحًا أنها تحتل المركز الرابع عالميًا في تصدير النباتات الطبية والعطرية المجففة، بعدما ارتفعت صادراتها من 50 ألف طن إلى 150 ألف طن خلال 3 سنوات، بقيمة بلغت نحو 310 ملايين دولار.

وأشار الفيلم إلى أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة النمو، خاصة مع التوسع في التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي والاستفادة من الطلب المتزايد على النباتات الطبية والعطرية في الأسواق الدولية.

ولفت الفيلم إلى أن حجم السوق العالمي للقطاع بلغ نحو 400 مليون دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 860 مليون دولار بحلول عام 2034، وهو ما يعكس الفرص الواعدة أمام المنتجات المصرية لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

مشروع الابتكار الزراعي يدعم المزارعين ويرفع الإنتاجية 30%

وتناول الفيلم تجارب عدد من المزارعين والجمعيات الزراعية المستفيدة من مشروع الابتكار الزراعي، الذي يستهدف تطوير الممارسات الزراعية والإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير منظومة التسويق وربط المنتجين بالأسواق المحلية والتصديرية.

واستعرض أحد المزارعين المستفيدين من المشروع التحول الذي شهدته ممارساته الزراعية، موضحًا أن العمل كان يعتمد في السابق على أساليب تقليدية في الزراعة والمكافحة والتعامل مع التغيرات المناخية، قبل الاستفادة من الممارسات الحديثة التي أتاحها المشروع.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الممارسات، ومن بينها استخدام الطاقة الشمسية وتطوير نظم الزراعة، ساعد على تحسين الإنتاجية بنسب تصل إلى 30%، وفقًا لما ورد في الفيلم.

المجموعات التسويقية تفتح أسواقًا جديدة أمام صغار المزارعين

وأبرز الفيلم أهمية العمل الجماعي من خلال المجموعات التسويقية، التي تتيح للمزارعين تجميع كميات أكبر من المحاصيل والتفاوض على أسعار أفضل، بدلًا من تسويق إنتاج كل مزرعة بصورة منفردة.

كما تسهم هذه المجموعات في تعزيز التواصل مع الشركات والمصدرين، والاستفادة من خدمات التسويق، بما يدعم قدرة صغار المنتجين على الوصول إلى الأسواق المختلفة وتحسين العائد من محاصيلهم.

وتطرق الفيلم إلى جهود تطوير الجمعيات الزراعية من خلال إنشاء وحدات تسويقية وتدريب القائمين عليها، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهدف رفع كفاءة عمليات التسويق، وتحسين جودة المنتجات، وضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة في الأسواق المستهدفة.

اشتراطات التصدير ترفع تنافسية المنتجات المصرية

وأكدت التجارب المعروضة أهمية توعية المزارعين باشتراطات التصدير، خاصة ما يتعلق بدرجة نقاء المحاصيل ولونها وخلوها من متبقيات المبيدات، بما يضمن مطابقتها للمعايير المعتمدة ويعزز فرص تسويقها في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الخارجية.

كما استعرض الفيلم جهود تطوير البنية الأساسية الداعمة لصادرات النباتات الطبية والعطرية، وفي مقدمتها إنشاء وحدات للتعقيم، بما يسهم في تلبية متطلبات الأسواق المستوردة وتوفير خدمات متخصصة للمصدرين.

وسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين المزارعين والباحثين والجهات المعنية، لتطوير الممارسات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، بما يدعم منظومة التصدير.

التصنيع والبحث العلمي

وشدد الفيلم على أهمية مواصلة دعم البحث والتطوير، وفتح قنوات جديدة للتصنيع، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العاملة في القطاع، بما يسهم في تطوير الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد أن التوسع في التصنيع وتحسين جودة المحاصيل وتطوير منظومة التسويق يمثلون محاور أساسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الزراعية المتاحة، وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية للنباتات الطبية والعطرية.