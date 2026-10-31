محمد عبد المنعم يشارك في لفتة إنسانية لدعم محاربات سرطان الثدي مع نادي نيس

في لفتة إنسانية مميزة، حرص النجم المصري محمد عبد المنعم، لاعب نادي نيس الفرنسي، على المشاركة في دعم محاربات سرطان الثدي، ضمن حملة توعوية تهدف إلى مساندة السيدات وتكريم رحلتهن في مواجهة المرض.

وارتدى محمد عبد المنعم قميصًا يحمل اسم إحدى محاربات سرطان الثدي، في رسالة دعم وتقدير لهن، فيما شهدت المباراة مشهدًا إنسانيًا لافتًا، بدخول 23 سيدة إلى أرض الملعب برفقة اللاعبين بدلًا من الأطفال، وذلك تكريمًا لمحاربات السرطان وتسليطًا للضوء على أهمية التوعية بالمرض.

ولاقت هذه المبادرة تفاعلًا، في مشهد عكس حرص نادي نيس ولاعبيه على استغلال الفعاليات الرياضية لدعم القضايا الإنسانية والمجتمعية.

وحقق فريق نيس الذي يلعب له الدولي المصري محمد عبدالمنعم، فوزا كبيرا على ضيفه رين بنتيجة 5-2، مساء أمس الجمعة في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

شارك محمد عبدالمنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، وقدم أداء مميزا، وساهم في الانتصار الذي حققه أصحاب الأرض.

أحرز أهداف نيس، مهاجمه إيلي واهي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و34 و73، وجوناثان كلوس في الدقيقة 45، ومحمد عمورة في الدقيقة 52، فيما سجل ثنائية رين سيباستيان سزيمانسكي وبولاي ديا في الدقيقتين 15 و58.

وبهذه النتيجة، رفع نيس رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد رين عند 16 نقطة في المركز الثاني.