عموتة يحدد أولوياته في الأهلي.. الانتصارات أولًا وتطوير الأداء تدريجيًا

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن موقف الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، من الانتقادات الجماهيرية التي يتعرض لها الفريق بسبب تراجع مستوى الأداء، رغم استمرار تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أن عموتة خلال حديثه مع إدارة الأهلي دائمًا ما يلتمس الأعذار للجماهير، ويتفهم جيدًا حالة الغضب بسبب مستوى الفريق، مؤكدًا أن المدرب لديه ثقة كبيرة في تحسن الأداء مع مرور الوقت.

وأضاف أن تفكير المدير الفني للأهلي ينصب حاليًا على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط، على أن يشهد أسلوب اللعب تطورًا وتغييرًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العمل على تحسين أداء الفريق.

كان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في بداية مشواره ببطولة كأس مصر، ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية، في ظل تطلعات جماهيره لاستمرار حصد البطولات.