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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي يدافع عن وائل جمعة بعد تصريحاته المثيرة: الناس فهمته غلط

وائل جمعة
وائل جمعة
سارة عبد الله

دافع هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن وائل جمعة، بعد الجدل المثار حول تصريحاته الأخيرة بشأن تراجع أداء الفريق الأحمر، مؤكدًا أن البعض فهم حديثه في اتجاه مختلف عن المقصود منه.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تلفزيونية: «الناس واخدة تصريح وائل جمعة في اتجاه تاني، أنا لعبت معاه وعارفه كويس، وعارف هو بيتكلم في إيه، وائل غيور على الأهلي جدًا وبيحب الأهلي جدًا جدًا جدًا فوق ما تتخيل».

وأضاف: «كان بيلعب بقلب وروح كأنه متربي في الأهلي، وحقق بطولات، وائل بيحفز لعيبته، لما بيقول إن فيه 8 بيهاجموا الأهلي، عاوز يوريها لأوضة اللبس عنده واللاعيبة اللي مستواها مش أحسن حاجة والناس كلها شايفة».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن وائل جمعة أراد من تصريحاته الإشارة إلى حالة التراجع التي ظهرت على الفريق خلال مواجهة مودرن سبورت، خاصة في بداية المباراة.

وتابع: «وائل قصده إن أول ربع ساعة تحديدًا لما مودرن كانوا بيهاجموا ويضغطوا، إن الناس كلها طمعت في الأهلي وده عمره ما كان بيحصل».

واختتم هشام حنفي تصريحاته قائلًا: «الناس كانت بتقول أعدي أول ربع ساعة بس قدام الأهلي عشان يبقى عندي ثقة وأدخل الماتش وأعرف ألعب، بس لو الأهلي خلص في أول ربع ساعة خلاص الموضوع خلص، وأنا واثق من كلامي».

هشام حنفي الأهلي وائل جمعة

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