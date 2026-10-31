تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس اليوم في الدوري الإسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني موسم 2026/27، عندما يستضيف نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.



وتقام المباراة على ملعب برشلونة، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تلقى خسارة مؤثرة في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.



برشلونة يبحث عن العودة للانتصارات أمام ألافيس



يدخل برشلونة اللقاء وهو متربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، رغم توقف سلسلة انتصاراته عقب الهزيمة أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب «كامب نو».



ويأمل المدرب الألماني هانز فليك في تجاوز آثار الخسارة الأخيرة، من خلال تحقيق الفوز على ألافيس وحصد النقاط الثلاث، لتأمين صدارة المسابقة ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب.



على الجانب الآخر، يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، مستفيدًا من رغبته في مواصلة التقدم نحو المراكز المتقدمة، وهو ما يجعل المواجهة اختبارًا مهمًا لكتيبة فليك.



حمزة عبد الكريم يترقب الظهور الثالث مع برشلونة



وشهدت استعدادات برشلونة للمباراة مشاركة المحترف المصري حمزة عبد الكريم في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما انضم إلى التحضيرات الخاصة بمواجهة ألافيس.



ويأمل اللاعب المصري في الحصول على فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق الأول، وتسجيل ظهوره الثالث في مباراة رسمية، بعدما سبق له الظهور أمام رايو فاليكانو وخيتافي، حيث اقتصرت مشاركاته خلال المباراتين على دقائق محدودة.



التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألافيس



ومن المتوقع أن يخوض هانز فليك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، رودري.

خط الوسط الهجومي: بيدري، لامين يامال، رافينها.

خط الهجوم: جوردون.