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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 وفيات و24 مصابا.. وزير الصحة يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث الطريق الأوسطي

ارشيفية
ارشيفية
عبدالصمد ماهر

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل «تريلا»، عند تقاطع الطريق الأوسطي مع طريق الضبعة، بقسم ثانٍ 6 أكتوبر، في محافظة الجيزة.

‎توفير جميع الأدوية وفصائل الدم

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجّه برفع حالة الاستعداد في المستشفيات الواقعة بمنطقة الحادث والمناطق المحيطة، وتسخير كافة الإمكانيات، وتوفير جميع الأدوية وفصائل الدم والمستلزمات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين.

وأشار «عبدالغفار» إلى قيام هيئة الإسعاف المصرية بالدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات المجاورة، موضحا أن الحادث أسفر عن إصابة 24 مواطنًا، فيما لقي 10 آخرين مصرعهم جراء الحادث.

وأضاف أن المصابين جرى توزيعهم على مستشفيات الإخلاء، في مستشفى أكتوبر المركزي، ومستشفى زايد التخصصي، موضحا أن هناك 10 مصابين حالتهم غير مستقرة، و14 إصاباتهم تترواح بين البسيطة والمتوسطة، فيما نُقل 10 وفيات إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي.

‎وأكد «عبدالغفار» أن هذه الأرقام مبدئية، وأن عمليات الحصر والمتابعة لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

‎وتتقدم وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

وزير الصحة محافظة الجيزة الطريق الأوسطي حادث تصادم وزير الصحة والسكان الجيزة طريق الضبعة

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