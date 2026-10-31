بالأرقام.. عموتة يعادل كولر وموسيماني في أول 11 مباراة مع الأهلي ويتفوق على فايلر

كشفت الأرقام الخاصة ببداية مشوار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تقارب لافت بين نتائجه ونتائج عدد من المدربين الذين سبق لهم قيادة الفريق الأحمر، وذلك بعد خوض أول 11 مباراة، في مقارنة تضم السويسري مارسيل كولر، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والسويسري رينيه فايلر.

و نجح عموتة في تحقيق 9 انتصارات خلال أول 11 مباراة له مع الفريق، مقابل تعادلين، دون تلقي أي هزيمة، ليحقق بداية متطابقة من حيث النتائج مع كولر وموسيماني.

عموتة يكرر أرقام كولر وموسيماني

وعلى مستوى المقارنة، حقق مارسيل كولر 9 انتصارات وتعادلين خلال أول 11 مباراة مع الأهلي، دون خسارة، وهي الأرقام نفسها التي سجلها بيتسو موسيماني، ليأتي عموتة ويسير على النهج ذاته في بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

وفي المقابل، قدم رينيه فايلر انطلاقة مختلفة، بعدما حقق 10 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، دون تسجيل أي تعادل، ليكون صاحب العدد الأكبر من الانتصارات بين المدربين الأربعة خلال أول 11 مباراة.

وتمنح هذه الأرقام بداية عموتة مؤشرًا إيجابيًا على مستوى النتائج، خاصة مع نجاحه في تجنب الخسارة خلال المواجهات الـ11 الأولى، إلا أن التحدي الحقيقي يبقى في استمرار هذه المعدلات خلال المباريات المقبلة، وقدرته على ترجمة الانتصارات إلى بطولات تلبي طموحات جماهير الأهلي.