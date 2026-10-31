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الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل الأزمة الدائرة بين نادي الزمالك وهيئة استاد القاهرة الدولي، بسبب قرار إغلاق الملعب يوم 24 نوفمبر المقبل، لتنفيذ أعمال الصيانة الشتوية، قبل مواجهة الفريق الأبيض أمام الإفريقي التونسي في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 28 نوفمبر.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن مسؤولي الزمالك أبدوا استياءهم الشديد من قرار إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي، خاصة أنهم يرون أن الفريق يمثل الكرة المصرية في البطولة الإفريقية، ويحتاج إلى الدعم والمساندة، بدلًا من وضعه أمام صعوبات تتعلق بملعب مبارياته.

وأوضح أن مسؤولي الزمالك يتساءلون عن سبب استمرار فتح الاستاد لاستضافة مباريات الأهلي وبيراميدز، ثم مواجهة زد وأبو قير للأسمدة، قبل إغلاقه، مؤكدين أن النادي يشعر بعدم وجود تكاتف كافٍ لمساعدته في مهمته الإفريقية.

رد هيئة استاد القاهرة على اعتراض الزمالك

وفي المقابل، كشف عبد الجواد الرد الرسمي من مسؤولي هيئة استاد القاهرة، موضحًا أنهم أكدوا أن قرار إغلاق الملعب يوم 24 نوفمبر جاء وفق اتفاق مسبق مع رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم ومختلف عناصر المنظومة الرياضية، وذلك عقب مباراتي الأهلي وبيراميدز، وزد وأبو قير للأسمدة.

وأضاف أن مسؤولي الاستاد أوضحوا أن موعد الصيانة الشتوية تم تحديده قبل إجراء قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وأن أعمال الصيانة تستغرق نحو 25 يومًا، مشيرين إلى أن تأجيل موعد الإغلاق قد يؤثر سلبًا على أرضية الملعب، وفقًا لتوصيات المتخصصين والشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة.

وأشار إلى أن تأجيل إغلاق الاستاد لما بعد مباراة الزمالك والإفريقي يوم 28 نوفمبر لن يحل الأزمة، لأن أعمال الصيانة ستستغرق المدة نفسها، وهو ما يعني صعوبة استضافة الزمالك لمباراته أمام يانج أفريكانز، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، على استاد القاهرة.

مباراة الزمالك أمام يانج أفريكانز مهددة بالنقل

وأكد الإعلامي أن مسؤولي هيئة استاد القاهرة يرون أن هناك مباراة إفريقية سيضطر الزمالك إلى خوضها خارج الملعب، سواء تم تنفيذ الصيانة في الموعد المحدد أو تأجيلها، بسبب ارتباط أعمال التجهيزات بفترة زمنية محددة لا يمكن تجاوزها دون التأثير على أرضية الملعب.

وشدد مسؤولو الهيئة، وفقًا لما نقله عبد الجواد، على أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية، سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، إلى جانب المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية، مؤكدين أن الهدف هو الحفاظ على استاد القاهرة وتجهيزه بأفضل صورة ممكنة.

تحركات لحل أزمة ملعب الزمالك

وأوضح عبد الجواد أن الزمالك لا يزال متمسكًا بحقه في خوض مبارياته على استاد القاهرة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة دراسة الحلول المتاحة لتجاوز الأزمة، معربًا عن أمله في الوصول إلى تفاهم بين مسؤولي الاستاد ومجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي بدأ بدوره التحرك للحصول على الموافقات اللازمة لاستضافة مبارياته الإفريقية على استاد السلام، في ظل أزمة إغلاق الملاعب للصيانة الشتوية.

واختتم إبراهيم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة سريعًا، وتوفير الظروف المناسبة للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، حتى تتمكن من المنافسة والوصول إلى أبعد نقطة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

إبراهيم عبد الجواد الزمالك دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ارض الزمالك

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