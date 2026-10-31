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مصطفى بكري: تحديات المرحلة تفرض استمرار الرئيس السيسي.. ويكشف موقفه من ترامب
مصطفى بكري يطالب باستمرار الرئيس السيسي: أسقط حكم الإخوان وحافظ على الدولة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: تحديات المرحلة تفرض استمرار الرئيس السيسي.. ويكشف موقفه من ترامب

مصطفي بكري
مصطفي بكري
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري أن هناك العديد من التحديات والشواهد التي تفرض ضرورة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن طبيعة الظروف التي تمر بها مصر تتطلب النظر إلى أهمية استكمال المشروعات التي بدأتها الدولة.

وقال مصطفى بكري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر، إن تجارب بعض الدول الأخرى توضح أهمية استمرار القيادة خلال فترات التحديات، مستشهدًا بتجربتي الصين وتركيا، موضحًا أن استكمال المشروعات القائمة يرتبط بطبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها الدولة.

مصطفى بكري: عندنا تحديات وشواهد بتفرض ضرورة استمرار الرئيس

وأشار بكري إلى أن هناك تحديات وشواهد تستدعي استمرار الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن النظر إلى تجارب الدول الأخرى، ومنها الصين وتركيا، يوضح كيف يمكن لاستمرار القيادة أن يسهم في استكمال المشروع الذي بدأته الدولة.

وأكد أن تقييم المرحلة الحالية يجب أن يرتبط بالظروف والتحديات القائمة، وما تتطلبه من استكمال للمشروعات والخطط التي انطلقت خلال السنوات الماضية.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي مراحش لترامب

وفي سياق آخر، تحدث مصطفى بكري عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن الرئيس السيسي لم يذهب إلى ترامب، وإنما ترامب هو الذي جاء إلى مصر والتقى به على الأراضي المصرية.

وقال بكري: «الرئيس السيسي مراحش لترامب، لكن ترامب هو اللي جه مصر وقابله هنا»، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين في مصر.

مصطفى بكري: بقول للرئيس السيسي لازم تكمل

كما جدد مصطفى بكري تأكيده على ضرورة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إسقاط حكم جماعة الإخوان والحفاظ على الدولة من الانهيار يمثلان، من وجهة نظره، إنجازًا كبيرًا.

وقال بكري: «مجرد إن الرئيس السيسي أسقط حكم الإخوان وحافظ على الدولة من الانهيار، ده في حد ذاته إنجاز كبير.. وأنا بقوله لازم تكمل».

وأضاف أنه يطالب بإعداد دستور جديد يتناسب مع مكانة مصر، بدلًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات دستورية، مؤكدًا أهمية أن يعبر الدستور عن الدولة المصرية ومكانتها.

الرئيس السيسي مصطفي بكري برنامج الحكاية

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