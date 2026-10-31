سفير بولندا لدى رومانيا يستقيل من منصبه احتجاجاً على أزمة المحكمة الدستورية

أعلن بافاو سولوخ ، سفير بولندا لدى رومانيا، استقالته من منصبه، في خطوة ربطها بالتطورات المتعلقة بالمحكمة الدستورية البولندية.

وعبر منصة إكس كتب بافاو سولوخ : على خلفية محاولة الاستيلاء على المحكمة الدستورية بصورة مخالفة للقانون، لا أرى إمكانية لمواصلة أداء مهامي سفيراً لجمهورية بولندا لدى رومانيا.

وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس كارول نافروتسكي ووزير الخارجية رادوسواف شيكورسكي بقراره.

وتأتي استقالة بافاو سولوخ بعد إعلان السفير البولندي لدى الصين، ياكوب كوموخ ، استقالته أيضاً على خلفية الأحداث نفسها.

وكان كوموخ قد كتب أنه توصل، في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد، إلى أن مواصلة مهامه سفيراً لم تعد ممكنة، معلناً تقديم استقالته وطلب إعفائه من منصبه اعتباراً من ذلك اليوم.