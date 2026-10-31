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ترامب: أمريكا كسبت من فنزويلا 10 أضعاف ما أنفقته ضد إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أمريكا كسبت من فنزويلا 10 أضعاف ما أنفقته ضد إيران

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل الأموال التي أنفقتها واشنطن على الحرب في إيران ، جنيت أمريكا  عشرة أمثالها من مكان آخر يدعى فنزويلا.

وذكر دونالد ترامب أيضا إن كلفة العمليات ضد إيران كانت "أموالا قليلة جدا، نسبيا"، وإن المفاوضات مع طهران مستمرة ولدى واشنطن متسع من الوقت.

وكانت  "أسوشيتد برس" أشار إلى أن تقديرات قدمتها "سنتكوم" إلى الكونجرس تضع كلفة الحرب ضد إيران عند 47.1 مليار دولار حتى 16 أكتوبر.

 وذكرت  أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الولايات المتحدة استوردت 112.6 مليون برميل من النفط الفنزويلي في أول 8 أشهر من العام.

أمريكا إيران فنزويلا النفط الفنزويلي الحرب الأمريكية على إيران

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