مصرع 69 شخصاً وإصابة 100 آخرين .. إسبانيا تعلن أسباب حادث القطار المميت

كشف وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أسباب الحادث الذي أودى بحياة 69 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين 28 أكتوبر على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب العاصمة مدريد بعد أن اصطدم قطار عالي السرعة بقطار متوقف.

وبيّن الوزير الإسباني أن عطلا في نظام الكمبيوتر تسبب في توقف جميع القطارات في المنطقة تلقائياً تبعه خطأ بشري تسبب في الحادث.

وذكر : ورغم وجود الإشارة الحمراء، اتخذ مراقب القطارات قراراً بالسماح لقطار "رينفي" الذي كان يسير بسرعة تُقدَّر بين 160 و200 كم/ساعة بالمضي قدماً دون أي قيود على السرعة، ليصطدم بقطار "إيريو" المتوقف، وفق وزير النقل الإسباني



و يُعد هذا الحادث المميت الثالث على شبكة السكك الحديدية في البلاد هذا العام، بعد حادث تصادم كبير في يناير بمقاطعة قرطبة أودى بحياة أكثر من 40 شخصاً، وحادث اصطدام آخر بالقرب من برشلونة أسفر عن مقتل سائق قطار



وتُعد السكك الحديدية في إسبانيا أفضل من العديد من الدول الأوروبية الأخرى، لكن الحوادث المتتالية أثارت مخاوف كبيرة بشأن البنية التحتية للسكك الحديدية وأنظمة الكمبيوتر وصيانة كليهما