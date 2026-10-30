قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع فرنسا وألمانيا
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر.. فيديو
فريدة سيف النصر تستغيث بالأجهزة الأمنية بسبب إزعاج مجموعة من الشباب لها في العجوزة
روسيا تعلن إسقاط 1.043 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
لتعزيز الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي.. نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام مشروع «خير ورحمة» بحلوان
بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكة الحديد تشغل قطارات استثنائية اليوم (المواعيد والخطوط)
نتنياهو: لا يجب تشكيل حكومة مع قوائم عربية
التحقيق مع بلوجر أكتوبر في نشر مقاطع خادشة لجمع المشاهدات
تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد
نشرت فيديوهات خادشة.. حبس صانعة محتوى في الجيزة
أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أذربيجان يُعزي ملك إسبانيا في ضحايا حادث تصادم القطارين

الرئيس إلهام علييف
الرئيس إلهام علييف
أ ش أ

أعلنت الرئاسة الأذرية، اليوم /الخميس/، أن الرئيس إلهام علييف بعث برقية تعزية إلى الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا في ضحايا حادث تصادم قطارين.

وجاء في البرقية التي نشرها مكتب الرئيس: "لقد تلقينا ببالغ الحزن والآسى خبر سقوط العديد من القتلي والمصابين في حادث تصادم قطارين في مدينة طليطلة. وباسمي وباسم الشعب الأذري، أتوجه لكم ولأسر الضحايا وللشعب الإسباني بالكامل خالص التعازي في هذه المأساة".

يُشار إلى أنه وقع التصادم صباح أمس الاربعاء، بالقرب من مدينة طليطلة وسط إسبانيا، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 69 شخصًا بحسب آخر البيانات المحلية الإسبانية.

الرئاسة الأذرية الرئيس إلهام علييف برقية تعزية الملك فيليبي السادس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

وائل جمعة

خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

النائب محمود عبادة زيدان

وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

كونيا سبور يستضيف جالاتا سراي في الدوري التركي.. ومصطفى محمد يترقب فرصة المشاركة

سيف زاهر

سيف زاهر: تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت رسالة مهمة للاعبين

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ضيفًا على لوهافر في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد