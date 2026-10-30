رئيس أذربيجان يُعزي ملك إسبانيا في ضحايا حادث تصادم القطارين

أعلنت الرئاسة الأذرية، اليوم /الخميس/، أن الرئيس إلهام علييف بعث برقية تعزية إلى الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا في ضحايا حادث تصادم قطارين.

وجاء في البرقية التي نشرها مكتب الرئيس: "لقد تلقينا ببالغ الحزن والآسى خبر سقوط العديد من القتلي والمصابين في حادث تصادم قطارين في مدينة طليطلة. وباسمي وباسم الشعب الأذري، أتوجه لكم ولأسر الضحايا وللشعب الإسباني بالكامل خالص التعازي في هذه المأساة".

يُشار إلى أنه وقع التصادم صباح أمس الاربعاء، بالقرب من مدينة طليطلة وسط إسبانيا، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 69 شخصًا بحسب آخر البيانات المحلية الإسبانية.