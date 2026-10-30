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مصرع 3 أشخاص في تصادم جوي بين مروحيتين بولاية أوريجون الأمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص في تصادم جوي بين مروحيتين بولاية أوريجون الأمريكية

ولاية أوريجون الأمريكية
ولاية أوريجون الأمريكية
أ ش أ

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم إثر تصادم مروحيتين في الجو بالقرب من مطار بولاية أوريجون الأمريكية.

وأعلنت السلطات المحلية، أن الحادث وقع قرب مدينة ماكمينفيل، التي تبعد نحو 40 ميلا إلى الجنوب الغربي من مدينة بورتلاند، ووقع الحادث بين مروحية من طراز "روبنسون آر 22" منتجة عام 1995، ومروحية أخرى من طراز "إيرباص إيه إس 350 بي 3" منتجة عام 2018.. حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأوضح مأمور المقاطعة أن مُدرسة الطيران مادي أوسبو (22 عاما)، وهي من ولاية تكساس، كانت على متن المروحية "روبنسون آر 22" برفقة طالب طيران قادم من المملكة المتحدة. ولم يتم الكشف عن اسم الطالب المتدرب نظراً لعمل السلطات بالتنسيق مع القنصلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لإبلاغ ذويه.

وفي السياق ذاته، حددت السلطات هوية قائد مروحية "إيرباص" والراكب الوحيد فيها، وهو تايلور ديلان ستورديفانت (38 عاما) من مدينة نيوبيرج بولاية أوريجون.

تصادم مروحيتين مطار ولاية أوريجون الأمريكية

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