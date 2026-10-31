تويوتا فورتشنر 2027 الاختبارية تظهر تحت التمويه

تستعد تويوتا لإجراء تغييرات على سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات فورتشنر، مع ظهور نموذج اختباري من موديل 2027 أثناء الاختبارات الميدانية في تايلاند، وهو مغطى بالتمويه الذي يحجب معظم تفاصيل تصميمه الخارجي.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن فورتشنر الجديدة ستستفيد من منصة IMV متعددة الاستخدامات، وهي البنية الهندسية المرتبطة بتشكيلة تويوتا من سيارات البيك أب والرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تعتمد عليها هايلكس الجديدة.

تويوتا فورتشنر 2027

ملامح تويوتا فورتشنر 2027 الجديدة

تكشف ملامح النموذج الاختباري، رغم التمويه، عن توجه محتمل لتحديث التصميم الخارجي بصورة ملحوظة، إذ يُتوقع أن تحصل السيارة على مصابيح أمامية أكثر نحافة، إلى جانب شبكة تهوية جديدة تمنح الواجهة مظهراً مختلفاً.

كما تشير التوقعات إلى إعادة تصميم بعض التفاصيل المحيطة بالمقدمة لتتناسب مع هوية تويوتا الحديثة، أما في الجزء الخلفي، فتبرز احتمالات اعتماد شريط إضاءة بتقنية LED يمتد بين المصابيح الرئيسية، ومن المنتظر أيضاً حصولها على جناحاً خلفياً مثبتاً أعلى منطقة السقف، مع هوائي بتصميم زعنفة القرش.

محركات تويوتا فورتشنر 2027

تشير بعض التقارير العالمية إلى احتمالية توفير خيارات متعددة لمنظومة الحركة، تشمل محرك بنزين بسعة 2.7 لتر، إلى جانب محرك ديزل بسعة 2.8 لتر، إضافة نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت إلى منظومة المحرك، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، بالإضافة إلى ناقل أوتوماتيكي.

تجهيزات تويوتا فورتشنر 2027 المتوقعة

من المتوقع أن تمتد التغييرات إلى المقصورة الداخلية، مع توجه لتزويد فورتشنر 2027 بشاشة مركزية أكبر لنظام المعلومات والترفيه، قد يتجاوز قياسها 12 بوصة، مع استمرار مجموعة من التجهيزات الأساسية، تشمل عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

كما ستحصل تويوتا فورتشنر الجديدة على مجموعة من أنظمة السلامة والحماية، مع تطوير تقنيات مساعدة السائق، وقد تشمل التجهيزات المتوقعة أنظمة مراقبة المسار والتنبيه عند مغادرته، ومساعد الكبح، وأنظمة التحكم الإلكتروني في الثبات والجر، إلى جانب تجهيزات الحماية الأساسية.