قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب
ميشيل حليم : دور الولي في اختيار شريك الحياة صمام أمان للفتاة في الزواج
هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟.. الإفتاء توضح حكمها وموعد أدائها وركعاتها
تويوتا فورتشنر 2027 الاختبارية تظهر تحت التمويه
ترامب: أمريكا كسبت من فنزويلا 10 أضعاف ما أنفقته ضد إيران
مصرع 69 شخصاً وإصابة 100 آخرين .. إسبانيا تعلن أسباب حادث القطار المميت
هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟
غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت
مدرب بيراميدز يتحدى الأهلي والزمالك: هدفنا التتويج بالدوري هذه المرة
لماذا اتجه المصريون لشراء سبائك وجنيهات الذهب بدلًا من المشغولات.. مستقبل أسعار المعدن الأصفر.. خبير يوضح أسباب التحول في سلوك المستهلكين
دعاء الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة للرزق والفرج وطمأنينة النفس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا فورتشنر 2027 الاختبارية تظهر تحت التمويه

تويوتا فورتشنر 2027
تويوتا فورتشنر 2027
صبري طلبه

تستعد تويوتا لإجراء تغييرات على سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات فورتشنر، مع ظهور نموذج اختباري من موديل 2027 أثناء الاختبارات الميدانية في تايلاند، وهو مغطى بالتمويه الذي يحجب معظم تفاصيل تصميمه الخارجي.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن فورتشنر الجديدة ستستفيد من منصة IMV متعددة الاستخدامات، وهي البنية الهندسية المرتبطة بتشكيلة تويوتا من سيارات البيك أب والرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تعتمد عليها هايلكس الجديدة. 

تويوتا فورتشنر 2027

ملامح تويوتا فورتشنر 2027 الجديدة 

تكشف ملامح النموذج الاختباري، رغم التمويه، عن توجه محتمل لتحديث التصميم الخارجي بصورة ملحوظة، إذ يُتوقع أن تحصل السيارة على مصابيح أمامية أكثر نحافة، إلى جانب شبكة تهوية جديدة تمنح الواجهة مظهراً مختلفاً. 

كما تشير التوقعات إلى إعادة تصميم بعض التفاصيل المحيطة بالمقدمة لتتناسب مع هوية تويوتا الحديثة، أما في الجزء الخلفي، فتبرز احتمالات اعتماد شريط إضاءة بتقنية LED يمتد بين المصابيح الرئيسية، ومن المنتظر أيضاً حصولها على جناحاً خلفياً مثبتاً أعلى منطقة السقف، مع هوائي بتصميم زعنفة القرش.

محركات تويوتا فورتشنر 2027

تشير بعض التقارير العالمية إلى احتمالية توفير خيارات متعددة لمنظومة الحركة، تشمل محرك بنزين بسعة 2.7 لتر، إلى جانب محرك ديزل بسعة 2.8 لتر، إضافة نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت إلى منظومة المحرك، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، بالإضافة إلى ناقل أوتوماتيكي.

تجهيزات تويوتا فورتشنر 2027 المتوقعة 

من المتوقع أن تمتد التغييرات إلى المقصورة الداخلية، مع توجه لتزويد فورتشنر 2027 بشاشة مركزية أكبر لنظام المعلومات والترفيه، قد يتجاوز قياسها 12 بوصة، مع استمرار مجموعة من التجهيزات الأساسية، تشمل عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

كما ستحصل تويوتا فورتشنر الجديدة على مجموعة من أنظمة السلامة والحماية، مع تطوير تقنيات مساعدة السائق، وقد تشمل التجهيزات المتوقعة أنظمة مراقبة المسار والتنبيه عند مغادرته، ومساعد الكبح، وأنظمة التحكم الإلكتروني في الثبات والجر، إلى جانب تجهيزات الحماية الأساسية.

تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر تجهيزات تويوتا فورتشنر 2027 تويوتا فورتشنر 2027 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

جانب من المؤتمر

نشأت الديهي يسأل بوتين.. والرئيس الروسي: «أنت مين وقناة إيه؟»

ترامب

ترامب يعلن قرب انتهاء الحرب على إيران.. و«سنتكوم» تؤكد تأمين الممرات الملاحية في هرمز

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

ترشيحاتنا

التدريس بالحصة في الأزهر

التدريس بالحصة في الأزهر 2026.. موعد التقديم والتخصصات والأوراق المطلوبة

سرقة التيار الكهربائي

بدون طوابير.. خطوات الاستعلام عن مخالفات سرقة التيار الكهربائي وسداد الغرامات أونلاين

هلال شهر رمضان

هلال شهر رمضان.. الحسابات الفلكية وموعد بداية الشهر الكريم هذا العام

بالصور

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

طريقة عمل بان كيك بخطوات بسيطة ومثالية

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

لماذا نتذكر مواقف محرجة من سنين فجأة قبل النوم؟.. 5 خطوات لنسيان ما يزعجك

لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم
لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم
لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم

لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان

كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد